SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 15 Eylül 2021 Kovid-19 vaka vefat ve aşılama tablosunu duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 24 saatlik vaka, vefat, aşılama, ağır hasta rakamlarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. İşte haberin detayları ve Kovid-19 salgınının seyrinde son durum...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 24 saatlik vaka, vefat, aşılama, ağır hasta rakamlarını içeren corona virüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.
Bir günde toplam 341 bin 004 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 536 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.
En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 84,02 oldu.
2. doz ortalaması yüzde 66,35 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 103 milyon 526 bin 811'e yükseldi.
"AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR"
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Amasya, Çanakkale, Aydın, Antalya ve Eskişehir takip etti.
"EN DÜŞÜK AŞILAMA GÜMÜŞHANE"
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 65,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kaybımız 248. Vaka sayımız 28 bin 224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz...
...28 binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir" dedi.
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