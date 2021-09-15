SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 15 Eylül 2021 Kovid-19 vaka vefat ve aşılama tablosunu duyurdu

Bir günde toplam 341 bin 004 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 536 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 84,02 oldu.