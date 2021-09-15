Kronik muhalif medya 28 Şubat tetiğini çekti! Uğur Dündar dua eden Ali Erbaş'ı tehdit etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Yargıtay binası açılış töreninde dua etmesi üzerine CHP kanadı üzerinden başlatılan linç operasyonlarının kapsamı genişledi. Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar katıldığı bir televizyon programında Erbaş için skandal ifadeler kullandı. Dündar "Anayasal zorlamalar içerisinde bulunuyorlar. Hukuk nezdinde de gündeme getirilecektir" tehdidinde bulundu. Dua ettiği için kronik muhalefet tarafından başlatılan saldırılar Dündar'ın "yargılanacaklar" tehdidiyle farklı bir boyut kazandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN