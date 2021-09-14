Köhnemiş zihniyetin 28 Şubat ısrarı sürüyor

ALİ ERBAŞ'I HEDEF YAPTILAR

Cumhuriyet, Ayasofya Camii'nin açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe vermesi üzerinden de kirli bir algı operasyonuna ve kurgu manşet haberler zincirine imza attı. Gazete, Yargıtay'daki adli yıl açılışında Erbaş tarafından yapılan duayı sindiremedi ve "Şeriat çığlığı atıyor" manşetini atarak rejimin değiştirilmek istendiği yalanını sahneye koydu.

Cumhuriyet, 28 Şubat sürecinde olduğu gibi 'irtica geliyor' algısı oluşturmak için adli yıl açılışında dua edilmesini sol kafalı hukukçulara yorumlatarak "Şeriat devleti görüntüsü vardı" haberlerini yaptı. "Devletin dini yoktur" diye başlıklar atan Cumhuriyet, Ali Erbaş'ın konuşmasını "Şeyhülislam konuşmasıydı" ve "Duayla adalet gelmez" diyerek yorumladı. Cumhuriyet, tarikat ve cemaatleri karalayarak "Bin FETÖ geliyor uyarısı sürüyor" haberiyle vatandaşları tarikat ve cemaatlere karşı kışkırtarak 28 Şubat sürecindeki manşetlerini tekrarladı.