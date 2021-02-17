Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'tan grev yapan işçilere “şımarık” yakıştırması!

'İŞÇİNİN EMEĞİNİ SÖMÜRENİN Mİ YANINDA OLACAĞIM?'

Kırıkkanat, daha önce de yaptığı açıklamalarda, işçi ve emekçi dostu olduğunun altını çizmişti. Kırıkkanat, 2016 yılında BirGün gazetesine verdiği röportajda, "Sen sol bir pencereden bakıyorsan; işçinin sendikasına kim sahip çıkıyor, kim alıp karşısına konuşuyor? Eğer bunu yapan, senin insanlık ve işçilik haklarına sahip çıkıyorsa, bırak yabancı olsun patron.