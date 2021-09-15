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Cenazemde imam ve tek kelime Arapça istemiyorum! Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat vasiyetini açıkladı

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Giriş: 15.09.2021 20:47
Geçtiğimiz dönemlerde Türk halkına ettiği hakaret ile gündem olan ve Atatürk için "O benim ilahım, artık Atatürk'e tapıyorum" ifadelerini kullanan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabından vasiyetini paylaştı. Cenazesinde imam, hafız, musalla taşı, yeşil yemeni istemediğini belirten Kırıkkanat, cenazesinde tek kelime Arapça kelime geçmemesini istediğini belirtti. Kırıkkanat ayrıca cenazesi için "Keşke krematoryum olsa da yakılsa cesedim" ifadelerini kullandı.
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