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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul

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Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivıca Daçiç’i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'i kabul etti.

Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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