Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivıca Daçiç’i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'i kabul etti.
Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivıca Daçiç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/0Kzr2fnlFK— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 14, 2021