İşte Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın başını yakan Ferrari'nin görüntüleri!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 3 yıl önce binlerce kişiyi dolandırarak Uruguay'a kaçtı. Burada son derece lüks bir hayat yaşayan Tosuncuk'un bindiği Ferrari markalı otomobil, fiyatıyla dudak uçuklattı. Aydın'ın polisin radarına girmesine neden olan Ferrari marka aracının görüntüleri ortaya çıktı. Adının karıştığı 8 milyon dolar kara para aklama suçu nedeniyle değerinin çok altında bir fiyata satılan "Tosuncuk'un Ferrari'si" 2014 model beyaz 458 Spider, dünyanın en lüks ve en hızlı araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Maksimum hızı 318 km/s olan araç, 0'dan 100 km/s hıza ise 3,4 saniyede ulaşıyor.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 16:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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