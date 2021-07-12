12 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşte Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın başını yakan Ferrari'nin görüntüleri!

İşte Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın başını yakan Ferrari'nin görüntüleri!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 3 yıl önce binlerce kişiyi dolandırarak Uruguay'a kaçtı. Burada son derece lüks bir hayat yaşayan Tosuncuk'un bindiği Ferrari markalı otomobil, fiyatıyla dudak uçuklattı. Aydın'ın polisin radarına girmesine neden olan Ferrari marka aracının görüntüleri ortaya çıktı. Adının karıştığı 8 milyon dolar kara para aklama suçu nedeniyle değerinin çok altında bir fiyata satılan "Tosuncuk'un Ferrari'si" 2014 model beyaz 458 Spider, dünyanın en lüks ve en hızlı araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Maksimum hızı 318 km/s olan araç, 0'dan 100 km/s hıza ise 3,4 saniyede ulaşıyor.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 16:30
  • 1
  • 13
İşte Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın başını yakan Ferrari'nin görüntüleri!
2018 yılında Türkiye’den kaçarak Uruguay’a yerleşen Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın geçtiğimiz günlerde lüks malikanesi ortaya çıkmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
İşte Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın başını yakan Ferrari'nin görüntüleri!
Uruguay’da lüks bir yaşam süren Mehmet Aydın’ın, ülkeye yerleşmeden önce 2017 yılının Kasım ve Aralık aylarında lüks Ferrari 458 Spider aracıyla yaptığı drift görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, Uruguay’da polisin radarına girmişti.
  • 3
  • 13
İşte Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın başını yakan Ferrari'nin görüntüleri!
Uruguay polisinin araştırmaları sonucunda kardeşi Fatih Aydın ve Osman isimli bir Türk vatandaşı ile birlikte hakkında 8 milyon dolar kara para aklama suçlaması başlatılan Mehmet Aydın, daha sonra Brezilya’ya kaçmış, burada da teslim olarak Türkiye’ye iade edilmişti.
  • 4
  • 13
İşte Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın başını yakan Ferrari'nin görüntüleri!
Geçtiğimiz günlerde bin 500 metre karelik arsa içerisinde yer alan malikanesinin görüntüleri ortaya çıkan Mehmet Aydın’ın, şimdi de Uruguay’da polisin radarına girmesine neden olan lüks Ferrari marka aracının görüntüleri ortaya çıktı.
  • 5
  • 13
İşte Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın başını yakan Ferrari'nin görüntüleri!
"Tosuncuk’un Ferrari'si" olarak ilk 2017 yılının Kasım ayında drift yaptığı görüntülerle ortaya çıkan 2014 model Ferrari 458 Spider, dünyanın en lüks hız araçlarından bir tanesi.