Son dakika: Bakanlık harekete geçti! İşte Türkiye’yi kurtaracak sistem: İlk denemede yüzde 54.76’lık başarı

4 HAVUZ OLUŞTURULDU

Pilot uygulama alanı olarak belirlenen Burdur Gölü'nde 100'er metrekare genişliğinde, 2 metre 20 santimetre derinliğinde dört havuz oluşturuldu. İlki "şahit" havuzu olarak seçildi. İkinci havuza "monolayer" diye tanımlanan, literatürde "palm yağı" olarak geçen, setil alkol, steril alkol ve söndürülmüş kireç karışımı konuldu. Üçüncü havuza siyah plastiklerden yapılan "gölge topları" (shade balls) konuldu. Dördüncü havuza ise yüzer güneş panelleri yerleştirildi. Güneş panellerinin enerji üretimi için de düzenek oluşturuldu. Üç yıl süren çalışmada yapılan hassas ölçümler, buharlaşmanın suyun normal halde bırakıldığı "şahit" havuzuna kıyasla, "monolayer" kimyasalının kullanıldığı havuzda yüzde 10.82, gölge toplarının kullanıldığı havuzda yüzde 67.26 ve yüzer güneş panellerinin bulunduğu havuzda ise yüzde 54.76 oranında engellediği belirlendi.

Gölge toplarının ciddi su tasarrufu sağlamasına rağmen içme suyu kaynağında kullanılması halinde arıtma tesislerinin "A2" standardından "A3" düzeyine çıkarılması zorunluluğu doğurduğu, bunun da ciddi mali kaynak ve yatırım gerektirdiği hesaplandı.