Hain Can Dündar’ın Başkan Erdoğan kini delilik seviyesine ulaştı

HASTALIKLARI BAŞKAN ERDOĞAN'A BAĞLADI

Oğuzhan Asiltürk'ün zatürre ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasını fırsat bilen Can Dündar, bu konuyu bile siyaset malzemesine çevirdi. Dündar, Oğuzhan Asiltürk'ün Erdoğan'la bağlantısı olduğu için hastalandığını iddia etti.

Paylaşımında Burhan Kuzu, Deniz Baykal, Devlet Bahçeli'ye de yer veren Can Dündar, "Erdoğan kime dokunsa hasta ediyor" imasında bulundu.