Binlerce canlı telef oldu! Büyük Menderes’i kuraklık vurdu

'BU DURUMA ÇOK ÜZÜLÜYORUZ'

Çiftçi Özkan Güzey ise, "Çocukluğum ve gençliğim biz yöre halkının 'azmak' olarak nitelediği büyük Menderes Nehri'nin eski yatağında geçti. Burada çok balık avlayıp, yedik. Ancak bu balıkların bu şekilde ölmesi bizleri çok üzüyor. Bu şekilde giderse gelecekte bu azmakta canlı yaşamı devam etmeyecek. Çünkü bu azmağa başka balıkların giriş yapabileceği bir kanal yok. Her tarafı kapalı. Bu yıl çok kurak bir yıl oldu.