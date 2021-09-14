CHP’li İBB’nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor! Bu kez adres Maltepe

İBB'nin şehir genelinde karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri söküm işlemleri sürüyor.

Belediye ekiplerinin, Maltepe Aydınevler mevkisinde, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yolun sağ şeridinin bir bölümünü trafiğe kapatarak, bakımsızlıktan kuruyan dikey bahçeyi söktüğü görüldü.

İBB, bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle geçen yıl dikey bahçeleri sökme kararı almıştı. Sökülen bahçelerin yerine Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, "Konuşan Duvarlar Projesi"ni başlatarak duvarlara grafiti yapılacağını bildirmişti.

İBB'YE TEPKİ

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu sosyal medyadan İBB'ye tepki gösterdi. Göksu, resmi Twitter hesabından "CHP'li İBB yeni güne yine yapmaya çalışarak değil bozmaya çalışarak başlamış. İstanbul'a güzellik katan, egzoz emisyonunu, ses kirliliğini azaltan Maltepe'deki dikey bahçeleri kaldırmaya çalışarak" ifadelerini kullandı.