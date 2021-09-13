CHP'li İBB israfta zirve yaptı! Yandaşa kıyak vatandaşa ayak
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetime gelmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi zarar üstüne zarar ediyor. Yandaş kıyağının tavan yaptığı İBB'de, İmamoğlu eliyle yandaşlar önemli görevlere getirildi. erilen görevlerin yanısıra İBB iştiraklerinin genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile yönetim kurulu üyelerine sağlan mali menfaatler de büyük oranda artış gösterdi. İşte BELBİM, İSPARK ve Hamidiye A.Ş iştiraklerinin yöneticilerine sağlanan menfaatler ve İBB'nin yaptığı israf...
Seçimlerden önce liyakat naraları atan, 'yandaş kayırmaya son' diyerek şov yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşlarını kayırmaya devam ediyor.
ÖNEMLİ GÖREVLERE YANDAŞ İSİMLER
Göreve geldikten hemen sonra en önemli görevlere yandaşı olan isimleri atayan İmamoğlu İstanbul'un yararına olacak projeleri 'kaynak yok' diyerek iptal ederken atadığı isimlerin mali menfaatlerini de anormal oranda artırdı.
Sabah'ta yer alan bilgilere göre İBB iştiraklerinin genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile yönetim kurulu üyelerine sağladığı mali menfaatler faaliyet raporları üzerinden incelendi.
12 İŞTİRAKİN FAALİYET RAPORU İNCELENDİ
Toplam 28 iştiraki bulunan İBB'nin 12 iştirakinin faaliyet raporlarına ulaşıldı.
Faaliyet raporuna ulaşılan 12 iştirakin 9'u, 2020 yılına ait faaliyet raporlarını yayınlamışken 3 iştirakin (Spor İstanbul AŞ, Metro İstanbul AŞ ve İsfalt AŞ'nin) ise 2019 yılına ait faaliyet raporlarına ulaşılabildi.
Yapılan araştırma sonucunda ise şu bilgilere ulaşıldı.
BELBİM'DE YÜZDE 95 ARTIŞ
Belbim AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatler 2018 yılında 3.884.206 Türk Lirası iken 2020 yılında 7.583.760 Türk Lirasına yükselmiştir. Belbim'in üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 95'lik bir artış gerçekleşmiştir.
İstanbul Enerji AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatler 2018 yılında 1.486.517 Türk Lirası iken 2020 yılında 2.197.368 Türk Lirasına yükselmiştir. İstanbul Enerji AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 48'lik bir artış gerçekleşmiştir.
İSTTELKOM'DA YÜZDE 440'LIK ARTIŞ
İsttelkom AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatler 2018 yılında 1.120.110 Türk Lirası iken 2020 yılında 6.043.053 Türk Lirasına yükselmiştir. İsttelkom AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 440'lık bir artış gerçekleşmiştir.
İspark AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatler 2018 yılında 5.484.176 Türk Lirası iken 2020 yılında 6.998.490 Türk Lirasına yükselmiştir. İspark AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 28'lik bir artış gerçekleşmiştir.
Hamidiye AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatler 2019 yılında 3.047.235 Türk Lirası iken 2020 yılında 3.117.235 Türk Lirasına yükselmiştir.
KİPTAŞ'TA YÜZDE 110'LUK ARTIŞ
Kiptaş AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatler 2019 yılında 1.705.861 Türk Lirası iken 2020 yılında 3.595.528 Türk Lirasına yükselmiştir. Kiptaş AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2019 yılından 2020 yılına yüzde 110'luk bir artış gerçekleşmiştir.
Ugetam AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatler 2019 yılında 2.198.052 Türk Lirası iken 2020 yılında 2.396.983 Türk Lirasına yükselmiştir. Ugetam AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2019 yılından 2020 yılına yüzde 9'luk bir artış gerçekleşmiştir.
2020 yılına ait faaliyet raporunu yayınlamayan Spor İstanbul AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatler 2018 yılında 1.945.409 Türk Lirası iken 2019 yılında 3.227.652 Türk Lirasına yükselmiştir. Spor İstanbul AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2019 yılına yüzde 66'lık bir artış gerçekleşmiştir.
Geçmiş yıllara ait üst düzey yöneticilere sağlanan mâlî menfaatler ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamayan iştirakler arasında İsbak AŞ ve İston AŞ yer almaktadır. İsbak AŞ'nin, 2020 yılında üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatler 5.727.154 Türk Lirasıdır. İston AŞ'nin, 2020 yılında üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatler ise 7.147.239 Türk Lirasıdır.
İMAMOĞLU'NUN "İSTANBUL'DA İSRAF DÜZENİNE SON VERECEĞİZ" İDDİASI
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce 3 Haziran 2019 tarihinde açıklama yapmış ve "İstanbul'da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız" iddiasında bulunmuştu.
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