CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki! Hizmete bütçe yok lojmana var

İMAMOĞLU YAŞADIĞI YERDE EKSİK OLSUN İSTEMİYOR

Mahallede yaşayan vatandaşlar da birkaç haftadır süren hazırlıklar için, "Yollar tamamlandı. İş yerlerine çeki düzen getiriliyor. Demek ki başkan yaşadığı yerde eksik olsun istemiyor. Zaten birkaç haftadır arazide hareketlilik vardı. Çevrede özel güvenlikler de dolaşmaya başladı artık" diye konuştu. İmamoğlu tartışmalara konu olan lojmanla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "İBB'nin kendi arazileri vardır, bu binaların kullanımları için kurum karar verir. Bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Lojman yapar" ifadelerini kullanmıştı.