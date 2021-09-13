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Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Mlli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Açıklamada "Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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