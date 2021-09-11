Son dakika: Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten Meral Akşener'e sert tepki
MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert çıktı. Bahçeli, "Çürümüş Bizans ve haçlı emellerini canlı tutmak için kılıktan kılığa girenler Ötüken dimağını susturmaya, Söğüt çağrısını bastırmaya çalışan bir avuç gafil ve kendini bilmezdir. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılıp burada yaptığı konuşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti. Akşener'in "Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen" şeklinde gönderme yapması tepki çekmişti.
"FAZİLETSİZ BEDENLERDE FATİH ŞANININ İZİ BULUNAMAZ"
Su skandal benzetmeye sertp tepki veren MHP Lideri Devlet Bahçeli, açıklamasında, "Çürümüş Bizans ve haçlı emellerini canlı tutmak için kılıktan kılığa girenler Ötüken dimağını susturmaya, Söğüt çağrısını bastırmaya çalışan bir avuç gafil ve kendini bilmezdir. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz.
"ECDADIMIZIN HATIRALARINI SULANDIRAN MECZUPLAR"
Dünden bugüne kuşaklar eliyle intikal eden milli emanetlerin sırrına erişenler, yalana, iftiraya ve ihanete sırtını dönmüş yüksek karakterlerdir. Siyasi çıkar uğruna fethimizi ve Fatihimizi sıradanlaştırma çabasında olanlar ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplardır." dedi.
Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;
Adaletli hükmün, ahlaklı hürriyetin, akıllı hüner ve hükmü şahsiyetin hüsnü zan ve hükümran bir haysiyetle kristalize olması tarihe Türk milletinin damga vurmasını temin etmiş; mukadderatın kaynağından beslenen iman, inanç ve irade bayrağı kıtaları gölgesi altına almıştır.
Gıpta edilecek mazimizin derinlikleri halin kuvvesi, atinin de kuluçkası; aynı zamanda güvenli, huzurlu ve geniş ufuklu milli varlığın kucaklaşma ve kudret ilhamıdır. Asırların kilidi Türk milletinin müdahalesiyle açılmış, zorlu engeller kutlu mücadelesiyle aşılmıştır.
Aziz ecdadımız üzerinde yaşadığımız vatan toprağına bereket fidanları dikmiş, birlik tohumları serpmiş, devamında barış ve kardeşlik ruhu aşılamıştır. Söğüt; cihanı kavrayan, cihanşümul bir kuvveti mayalandıran, oba oba büyüyüp fütuhat şuuruyla güçlenen bir tarih yakutudur.
Elleri öpülesi dedemiz Ertuğrul Gazi ve muhterem ahfadı, tekfur hesaplarıyla çembere alınmış bir coğrafyaya asalet ve soylu duruşu getirmiş, zulüm zincirlerini kırıp esaret prangalarını sökerek beşeriyeti şefkat, merhamet ve adil yönetim meşalesiyle aydınlatmıştır.
DÜN, MİLLET HAŞMETİ, ZİLLET REZALETİNİ YENMİŞTİR
Türk milleti, yalnızca kılıç kuşanmamış, yalnızca cihat ve gaza onuruyla donanmamış, kaleleri fethettiği kadar kalpleri de fethetmiş, Hayme Ana'nın dirayetiyle, Dursun Fakih'in duasıyla; alplerin, erenlerin, neferlerin dokunuşuyla horgörü silinmiş, hoşgörü sivrilmiştir.
Söğüt ruhunda; sabır vardır, strateji vardır, iman vardır, atılganlık ve cesaret vardır, bu ruha aynısıyla teslim olmayan, taviz vermeyen, tehir etmeyen bir mizaç hâkimdir. Bu sayededir ki, 400 çadırlık bir beylikten devasa bir dünya imparatorluğu doğmuş ve yükselmiştir.
FATİHİMİZE VEFA SORUMLULUĞUMUZDUR
Elbette geçmişimizle ne kadar övünsek azdır, yetersizdir. Kendimizi tanımak, kimliğimizi tanımak irfan sahibi olmak demektir; tarihimizi, kültürümüzü ve medeniyet hazinemizi bilmek kendimizi bilmektir. Kendimizi bilmek kanımızın ve kaderimizin yol haritasını çizmek demektir.
Dün, millet haşmeti, zillet rezaletini yenmiştir. Bugün tarih bir kez daha tekerrür edecek, zillete düşen fitneciler kaybedecektir. Bu, Ertuğrul Gazi'ye ve evlatlarına namus borcumuzdur. Bu, İstanbul'a milli varlığımızı ilmik ilmik dokuyan Fatihimize vefa sorumluluğumuzdur.
Bu toprakların her karışı şehit kanlarıyla sulanmış ve bunun sonucunda toprak vatan olmuştur. Terörle mücadele sırasında şehit düşen kahraman evlatlarımız milli bekamıza ve milli güvenliğimize şükran, minnet ve duayla yad edeceğimiz hizmetlerde bulunmuşlardır.
Bugün İdlib'de şehit düşen iki evladımız başta olmak üzere, tarihin herhangi bir döneminde batıla, haine, caniye, küfre ve mütecaviz maksatlı nice saldırılara direnirken şehit olan cesur yüreklere Cenab-ı Allah'tan gufran niyaz ediyor, yaşayan gazilerimize hürmetlerimi sunuyorum.
BAŞKAN ERDOĞAN DA SERT ÇIKTI: SEN KİMİ KİME BENZETİYORSUN?
Kahramanmaraş'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yapan Akşener'e, "Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? Zulüm 1453'te başladı diye duvarlarımıza yazı yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Fatih kim sizler kim! Bunlar Fatih Sultan Mehmet'in kim olduğunu anlamamış." diyerek sert çıktı.
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