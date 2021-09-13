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FETÖ'nün sosyal medya oyunu! Bukalemun gibiler

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.09.2021
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FETÖ’nün sosyal medya oyunu! Bukalemun gibiler

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında FETÖ'nün sosyal medya oyunu ele alındı. Programa konuk olan Uluslararası Sosyal Medya Derneği Ar-Ge Başkanı Engin Dinç, FETÖ'cü hesapların işleyiş ve kontrol şeklini değerlendirirken, söz konusu hesaplarla birçok konuyla ilgili manipülasyonlar yapıldığını söyledi.

FETÖ sosyal medya hesaplarıyla dezenformasyon ve manipülasyon yapma peşinde. Terör örgütüne bağlı binlerce hesapla yapılmak istenen Türkiye aleyhinde uluslararası kanaat oluşturarak devletin zor duruma düşürülmesi.

FETÖ’nün sosyal medya oyunu! Bukalemun gibiler FETÖ'NÜN SOSYAL MEDYA OYUNU! BUKALEMUN GİBİLER

A Haber'e konuk olan Uluslararası Sosyal Medya Derneği Ar-Ge Başkanı Engin Dinç, FETÖ'nün yürüttüğü sosyal medya oyununa ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Dinç'in açıklamaları şu şekilde:

FETÖ'cüler 15 Temmuz 2016'da başaramadıklarını şimdi sosyal medyada başarmaya çalışıyorlar. Hiçbir zaman bu hedeflerinden vazgeçmediler.

YÜZDE 75'TEN FAZLASI ATATÜRKÇÜ KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ

Dezenformasyonla halkı kin ve nefreti sürüklemek adına bu çalışmaları yapıyorlar. Yüzde 75'ten fazlası Atatürkçü kimliğine bürünmüş durumda yine bir kısmı PKK profiline sahip.

YÜZDE 95'İNDEN FAZLASI ERKEK OLMASINA RAĞMEN KADIN PROFİLİ KULLANIYOR

Yüzde 95'inden belki daha da fazlası erkek olmasına rağmen kadın profili kullanıyor ve bunları da çeşitli yazılımlarla yapıyorlar.

HESAPLAR TEKELDEN YÖNETİLİYOR

Bir yazılıma binlerce hesabı bağlıyorlar, arkasında 1 veya 2 kişi var. Gündeme göre bu hesapların profillerini hızlıca değiştirebiliyorlar. Bugün Atatürkçü bir kimliğe sahipken birden gündemde ne etkiliyse ona dönebiliyor. Bu hesaplar tekelden yürütülmeye devam ediliyor.

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