FETÖ’nün sosyal medya oyunu! Bukalemun gibiler

YÜZDE 95'İNDEN FAZLASI ERKEK OLMASINA RAĞMEN KADIN PROFİLİ KULLANIYOR

Yüzde 95'inden belki daha da fazlası erkek olmasına rağmen kadın profili kullanıyor ve bunları da çeşitli yazılımlarla yapıyorlar.

HESAPLAR TEKELDEN YÖNETİLİYOR

Bir yazılıma binlerce hesabı bağlıyorlar, arkasında 1 veya 2 kişi var. Gündeme göre bu hesapların profillerini hızlıca değiştirebiliyorlar. Bugün Atatürkçü bir kimliğe sahipken birden gündemde ne etkiliyse ona dönebiliyor. Bu hesaplar tekelden yürütülmeye devam ediliyor.