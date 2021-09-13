AK Parti kurmayları Millet İttifakı'nı analiz etti: Tek ve nihai amacı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı
AK Parti son günlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve vaatler konusunda karşı karşıya gelen Millet İttifakı ortaklarını masaya yatırdı. AK Parti kurmayları, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin tek ve nihai amacının Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, bileşenlerinin ise gerilim, yalan, iftira ve dezerformasyon siyaseti olduğu tespitinde bulundu.
AK Parti kurmayları Millet İttifakı'nı analiz etti. Son tartışmalar ışığında yapılan değerlendirmede öne çıkan başlıklar şöyle: Millet İttifakının yetkili isimleri birbirlerine karşı sertlik dozunun yükseldiği bir iklime girdi. İttifakın tek ve nihai amacı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Topluma yönelik hiçbir gelecek projeksiyonu çizemiyor.
Sabah'ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve hükümet karşıtlığı ile parlamenter sisteme dönüş arzusundan başka ortak noktaları yok, Parlamenter sistemle ilgili somut bir metin ortaya koyamadılar, Aralarında öne çıkan güçlü bir lider olmadığı için herhangi bir ortak aday (Cumhurbaşkanlığı) belirleyemiyorlar. Bundan dolayı ideolojik anlaşmazlıkları yanında aday bilmecesinin de çözülemediği mevcut atmosferin dışına çıkamıyorlar.
DENKLEMİN YOLUN BAŞINDA KURULMASI GEREKİYOR
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçim sonrası bir ittifakı değil seçim öncesi bir ittifakı gerekli kılmaktadır. Denklemin yolun başında kurulması esastır. Birbirine zıt ideolojideki partilerden oluşan Millet İttifakındaki bunca belirsizliğin böylesine belirgin olmasındaki esas sebeplerden biri budur. Parti tabanları, kendi fikirlerini ittifaka hâkim kılmaya çalışmakta, bu da parti liderlerini zor durumda bırakmaktadır. Partiler kritik konular etrafında gündeme bir fikir getirememekte, ittifak ortağı veya parti içi hiziplerin harekete geçmesinden çekinilmektedir. Terör örgütü PKK ile mücadelede Millet İttifakının nasıl bir yol izleyeceği, HDP'den çekinilmesi nedeniyle hâlâ belirsizliğini korumaktadır.
MİLLET İTTİFAKI'NIN BİRLEŞENLERİ
Ortak paydaları bulunmayan Millet İttifakı'nın bileşenleri; sürekli olarak gerilim, yalan, iftira ve dezenformasyon siyaseti ile karşıtlığı diri tutmaya çalışmaktır. Muhalefetteki yoğun erken seçim arzusunun ise tek sebebi budur. Millet İttifakı sakin ve huzurlu bir ülke gündemi söz konusu olduğu sürece, 2023'e kadar olan süreçte her geçen gün dağılabilmesi mümkün bir ittifak olarak adeta ip üstünde yürümektedir. İttifak, ülke istikrarlı ve durağan bir gündeme sahip olduğunda bozulma sürecine girmek durumunda kalan, hayatta kalmak için sürekli bir adrenaline ihtiyacı olan bir yapıdadır.
ERDOĞAN TÜRKİYE TARİHİNE DAMGA VURDU
Türkiye, Tüm dünyada liderlik sorunu bulunan bir dönemde, Recep Tayyip Erdoğan gibi Türkiye tarihine damga vurmuş tecrübeli bir liderin arkasında, istikrarlı şekilde hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Buna karşın Türkiye'nin, henüz kendi içerisinde dahi birlik sağlayamamış ve bu nedenle yönetme kabiliyetinden yoksun olan bir ittifak tarafından başarılı şekilde yönetilemeyeceği ortadadır.
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