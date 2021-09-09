Muhalefette tekil tartışması! Millet İttifakı’nda krizin sonu gelmiyor

Özellikler kriz tartışmalarının devam ettiği bir dönemde CHP'den böyle bir açıklamanın gelmesine dikkat çekmekte fayda var. Tartışmalar sürerken gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise ittifakta herhangi bir kırılma veya ayrışma olmadığını ifade etti.