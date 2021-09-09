Muhalefette tekil tartışması! Millet İttifakı'nda krizin sonu gelmiyor
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, ittifaktan bağımsız vaatlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekil konuşmakla suçlaması iki parti arasındaki krizi gözler önüne serdi. Tam da bu süreçte Meral Akşener'den de Kılıçdaroğlu'na misilleme gibi açıklama geldi. Millet İttifakı cephesindeki kriz ile ilgili son durum ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardıkları:
"CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı değerlendirme yaptığı yayında Millet İttfakı'nı oluşturan partilerde bir ideolojik ayrılık olduğunu sağlam zeminde ilerlemesi halinde Millet İttifakı'nın bozulabileceğini ifade etti.
Özellikler kriz tartışmalarının devam ettiği bir dönemde CHP'den böyle bir açıklamanın gelmesine dikkat çekmekte fayda var. Tartışmalar sürerken gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise ittifakta herhangi bir kırılma veya ayrışma olmadığını ifade etti.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak İYİ Parti'den eleştiriler var. Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu'nun ittifaktan bağımsız vaatlerde bulunmasını eleştirmiş ve tekil bir söylemde bulunmasına itirazını dile getirmişti.
Kılıçdaroğlu bu eleştirilere yönelik olarak 'Her siyasi partinin kendi düşüncesi olabileceğini ve ittifakın ortaklaşmadığı konularda kendisinin açıklama yapmasının doğru olmayacağını' ifade etti.
Kılıçdaroğlu açıklama yaparken ya da vaat verirken 'Ben' ifadesini bu yüzden kullandığını söyledi. CHP'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ni topladı. Burada bir konuşma yapacak olan Kılıçdaoğlu özellikle bu tartışmalara yönelik mesajlar vermesi bekleniyor."
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