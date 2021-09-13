Deniz Baykal sağlık durumu nasıl? Deniz Baykal kaç yaşında, son durumu nedir?
Deniz Baykal sağlık durumu nasıl? CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada çıkan iddiaların ardından Deniz Baykal son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 83 yaşındaki Deniz Baykal; 16 Ekim 2017'de beynindeki ana damarın tıkalı olması nedeniyle Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Peki; Deniz Baykal sağlık durumu nasıl?
Deniz Baykal sağlık durumu nasıl? Deniz Baykal kaç yaşındadır? Sosyal medyada ortaya çıkan iddiaların ardından gözler Deniz Baykal'ın sağlık durumuna çevrilmişti. CHP'de uzun yıllar boyunca Genel Başkanlık görevini yürüten Baykal, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 24 Haziran 2018 seçiminde Antalya milletvekili olarak seçilen Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ancak 21 Şubat 2019'da Meclis'te yemin edebilmişti. Peki; Deniz Baykal son durum nedir?
DENİZ BAYKAL SAĞLIK DURUMU NASIL?
Sosyal medyada, 83 yaşındaki eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Deniz Baykal'ın yaşamını yitirdiği yönündeki bu iddiaları yalanladı.
DENİZ BAYKAL KİMDİR?
Deniz Baykal, 20 Temmuz 1938 Antalya doğumlu Türk avukat, siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel başkanıdır. 1995–1996 yılları arasında Başbakan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Birçok hükûmette yer alan Baykal, 1992–Şubat 1995, Eylül 1995–1999 ve 2000–2010 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin genel başkanlığını yapmıştır. 2002–2010 yılları arasında Ana muhalefet partisi lideri olmuştur.
ABD Colombia ve Berkeley Üniversitelerinde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu.
Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı. 15, 16, 18, 19, 20, 22. ve 23. Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine seçildi. 37. Hükümette Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığına seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu.
İlk defa 1973 Türkiye genel seçimleri'nde meclise giren Baykal, 37. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanı ve Bülent Ecevit'in kuruduğu 42. Türkiye Hükûmeti'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yer almıştır. 12 Eylül Darbesi'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi kapatılınca 1987 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP)'den milletvekili olarak seçilmeden önce bir süre gözetim altında tutulmuştur.
1992 yılında tekrar kurulan CHP'nin genel başkanı seçilmiştir. Baykal'ın genel başkanlığını yaptığı CHP, Tansu Çiller'in genel başkanlığını yaptığı Doğru Yol Partisi ile 1995 Türkiye genel seçimleri'nde yarışmıştır ve koalisyon hükûmeti kurmuştur. 1995–1996 yılları arasında Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır. 1999 Türkiye genel seçimleri'nde partisi CHP %10'luk seçim barajını geçemeyince istifa etmiştir. Eyül 2000 tarihinde tekrar CHP genel başkanı seçilmiştir ve 2002 Türkiye genel seçimleri'nde partisi ana muhalefet olmuştur. 2010 yılında kendisi ve başka bir CHP milletvekili içinde bulunduğu iddia edilen gizli kamera görüntülerinin ardından genel başkanlık görevinden istifa etmiştir.
Baykal, meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra bir süre Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olarak görev yapmıştır. Haziran-Temmuz 2015 TBMM Başkanlığı seçiminde CHP meclis başkanı adayı olmuştur fakat Adalet ve Kalkınma Partisi meclis başkanı adayı İsmet Yılmaz'a yenilmiştir. Ahmet Davutoğlu'ndan Baykal'a Seçim hükûmeti bakanlığı teklif edilmiştir fakat Baykal bu teklifi bir mektupla reddetmiştir. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nden sonra meclisteki en yaşlı milletvekili olduğu için 17 Kasım 2015'te bir süre TBMM Meclis başkanı olarak görev yapmıştır. TBMM Meclis başkanlığı görevine Baykal yerine 22 Kasım 2015 tarihinde Meclis başkanı olarak seçilen AK Parti milletvekili İsmail Kahraman geçmiştir.
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