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İletişim Başkanlığından “12 Eylül 1980 darbesi” için videolu paylaşım! "Milletimiz bir daha geçit vermeyecek"

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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İletişim Başkanlığından “12 Eylül 1980 darbesi” için videolu paylaşım! Milletimiz bir daha geçit vermeyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde, sosyal medya hesabından o günden bugüne yaşananları anlatan bir video paylaşarak, “Milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir. 15 Temmuz direnişi de göstermiştir ki milletimiz bir daha 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi kendi iradesini hiçe sayan teşebbüslere geçit vermeyecektir.” mesajını verdi.

Altun, 12 Eylül darbesinin 41. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir. 15 Temmuz direnişi de göstermiştir ki milletimiz bir daha 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi kendi iradesini hiçe sayan teşebbüslere geçit vermeyecektir." ifadelerini kullanan Fahrettin Altun, 12 Eylül darbesinin anlatıldığı bir videoya da yer verdi.

12 Eylül'de 650 bin kişi gözaltına alındığı, 1 milyon 683 kişinin fişlendiği, 210 bin kişi hakkında dava açıldığı, binlerce kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı ve hapishanelerde işkenceye maruz kalarak hayatını kaybettiği kaydedilen videoda, Mustafa Pehlivanoğlu, Necdet Adalı gibi isimlerin de bulunduğu 50 kişinin cuntacılar tarafından idam edildiği hatırlatıldı.

Erdal Eren'in 17 yaşında cuntacıların kararıyla yaşı büyütülerek Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde infaz edildiği anımsatılan videoda, "15 Temmuz'da milletimiz yeni 12 Eylüllere izin vermeyeceğini bütün dünyaya duyurmuştur. Bugün Türk Milleti, 12 Eylül cuntasının kurbanlarının aziz hatıralarını korumaya ve bu toprakları güçlü yarınlara hazırlamak için emin adımlarla yürümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı;

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