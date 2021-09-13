13 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığından Filipinler halkına taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Filipinler halkına taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığından Filipinler halkına taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’de meydana gelen tayfun nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler'i etkisi altına alan 'Jolina' (Conson) tayfununun çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, ayrıca maddi hasar meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile dost Filipinler halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

O ülkede 7.1lik şiddetli deprem! Tsunami uyarısı O ÜLKEDE 7.1'LİK ŞİDDETLİ DEPREM! TSUNAMİ UYARISI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA