Dışişleri Bakanlığından Filipinler halkına taziye mesajı

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler'i etkisi altına alan 'Jolina' (Conson) tayfununun çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, ayrıca maddi hasar meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile dost Filipinler halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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