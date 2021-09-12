Son dakika: AK Parti'den 12 Eylül açıklaması! Her darbe millet düşmanlığıdır
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül Darbesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları bir çok kez saldırdı demokrasimize. Her darbe, millet düşmanlığıdır." ifadelerine yer verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden '12 Eylül Darbesi' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Ömer Çelik paylaşımları;
12 Eylül darbesinden 15Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları bir çok kez saldırdı demokrasimize. Her darbe, millet düşmanlığıdır. Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz. Kendi milletine silah çekenler ülkemize düşmanlık etmişlerdir.
Darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranlar, silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık etmişlerdir ülkemize. Sahte bir vatanseverlik anlayışını demokrasinin önüne geçirmeye çalışmışlardır. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz.
En son 15Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen millet direnişi ve o gece Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı ve dirayetli tutum ülkemizi ve demokrasimizi düşman işgaline karşı korumuştur. 27Mayıs darbesinden beri süren bu düşmanlıkla mücadelemiz sürecektir
"MİLLETİN ÜZERİNDE GÜÇ TANIMAYACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Eylül'de yaşanılanları utançla hatırladıklarını belirterek, "Milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Oktay, "Demokrasimizi yıllarca sekteye uğratıp aziz milletimizin iradesini hiçe sayanları, 27 Mayıs'ın arkasındaki güçleri, 12 Eylül'ün hazırlayıcılarını, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un destekçilerini millet olarak hiç unutmadık, unutmayacağız. Üzerinden 41 yıl geçmesine rağmen 12 Eylül'de yaşanılanları utançla hatırlıyoruz ve bugün kararlılıkla bir kez daha söylüyoruz; milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız" dedi.
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