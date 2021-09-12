Son dakika: AK Parti’den 12 Eylül açıklaması! Her darbe millet düşmanlığıdır

İşte Ömer Çelik paylaşımları;

12 Eylül darbesinden 15Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları bir çok kez saldırdı demokrasimize. Her darbe, millet düşmanlığıdır. Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz. Kendi milletine silah çekenler ülkemize düşmanlık etmişlerdir.