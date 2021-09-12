12 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP zihniyetine tepkiler çığ gibi! Bu hakaret Anadolu kadınına

CHP zihniyetine tepkiler çığ gibi! Bu hakaret Anadolu kadınına

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 12.09.2021
ABONE OL
CHP zihniyetine tepkiler çığ gibi! Bu hakaret Anadolu kadınına

Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP’li belediyenin kurtuluş etkinliğinde zincire vurulmuş çarşaflı kadın rezilliğine tepki yağdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bu hakaret Mehmetçiğimizi fedakarca destekleyen kahraman Anadolu kadınına yapıldı." açıklamasında bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla CHP'li belediye tarafından düzenlenen törene öfke dinmiyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesi'nce hazırlanan temsilde çarşaflı bir kadının zincire vurulması infiale neden olurken, aralarında STK temsilcileri, dernekler ve siyasilerin olduğu isimler; Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı istifaya çağırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Görüntüler, Kurtuluş Savaşı'nda cephedeki Mehmetçiğimizi fedakârca destekleyen kahraman Anadolu kadınına hakaret, Nene Hatun'ların, Şerife Bacı'ların hür olmadığını zannetmek ise apaçık gaflettir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: Anadolu'nun cesur, yiğit, kahraman kadınlarına kıyafetleri üzerinden yapılan saygısızlığı, çirkinliği kınıyorum. Zihniyetiniz batsın.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: Türk kadınına işgalciler dahi zincir vuramadı ama CHP'li Edremit Belediyesi organizasyonuyla, Türk kadınına zincir vurulmaya kalkıldı. Ninelerimiz adına takipçisi olacağız.

AK Parti Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya: CHP, halkın inancı ve hayat biçimine karşı düşmanca tutumundan asla vazgeçmiyor, vazgeçmeyecek de... Açık olanı da kapalı olanı da rahat bırakın.

AK Parti Milletvekili Çiğdem Koncagül: Yazıklar olsun! Bu cennet vatan, Kurtuluş Savaşı'nda nice kahraman anaların mücadelesi ile düşmandan temizlendi. Sizin alçak zihniyetinizle asla kirletilemez!

Zihniyet aynı zihniyet! ZİHNİYET AYNI ZİHNİYET!
Edremit’te büyük saygısızlık! EDREMİT'TE BÜYÜK SAYGISIZLIK!
CHP’li Edremit Belediyesi’nde ihale skandalı! CHP'Lİ EDREMİT BELEDİYESİ'NDE İHALE SKANDALI!
Çarşaflı Türk kadını zincire vuruldu! ÇARŞAFLI TÜRK KADINI ZİNCİRE VURULDU!
Edremit Kaymakamı merkeze çekildi EDREMİT KAYMAKAMI MERKEZE ÇEKİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA