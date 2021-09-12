CHP zihniyetine tepkiler çığ gibi! Bu hakaret Anadolu kadınına

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla CHP'li belediye tarafından düzenlenen törene öfke dinmiyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesi'nce hazırlanan temsilde çarşaflı bir kadının zincire vurulması infiale neden olurken, aralarında STK temsilcileri, dernekler ve siyasilerin olduğu isimler; Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı istifaya çağırdı.