CHP’li Edremit Belediyesi’nde ihale skandalı: Her yol Aslan'a çıktı! Bakanlık harekete geçti
CHP'li Edremit Belediyesi'nde tüm yollar aynı şirkete çıkıyor. Vatandaş ihaleye girebilmek için sıraya girerken Edremit Belediyesi'nde, Aslan Yol isimli şirkete kapılar sonuna kadar açıldı. Aslan Yol, bir yıl içerisinde 10 milyon değerinde 6 ihale alarak rekor kırdı. İçişleri Bakanlığı'nın ihale skandalıyla ilgili soruştuma açıp müfettiş görevlendireceği bildirildi.
"Deveyi havuduyla yutmak" deyimi, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçek oldu. Aslan Yol isimli şirket, Edremit Belediyesi'nin nerdeyse açtığı tüm ihaleleri aldı. İhaleye giren onlarca firma arasından tek kazanan olarak çıkan şirketin, bir yılda kazandığı ihalelerin toplam tutarı 10 milyon lirayı aştı. Yine milyonlarca liralık ihaleler parça parça bölünerek doğrudan temin yoluyla aynı firmaya verildi. Edremit'in parke taşı, bordür ve asfalt gibi işlerini kimseye bırakmayan şirketin yükselişi baş döndürdü. İçişleri Bakanlığı'nın ise konuyla ilgili soruşturma başlatarak, müfettiş görevlendireceği öğrenildi.
BAŞ DÖNDÜREN BAŞARI
Aslan Yol'un; Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından aldığı ihalelerden bazıları şöyle:
*Edremit Belediyesi; 19 Şubat 2020'de "Kilitli Beton Parke Taşı ve Kırmızı Renk Beton Bordür Yapımı" işi için ihale açtı. Şirket ile ilçe belediyesi arasında 1 milyon 478 bin 765 lira üzerinden sözleşme imzalandı.
*Edremit Belediyesi'nin 24 Nisan 2020'de "Kırma Malzeme Alımı" ihalesini de aldı. İhalenin tutarı 810 bin 50 lira.
*Edremit Belediyesi'nin 01 Temmuz 2020'de açtığı "Beton Parke Taşı, Kumlamalı Küp Taşı, Beton Bordür ve Beton Oluk Taşı Alımı" işi, 1 milyon 530 bin lira bedelle alındı.
*Edremit Belediyesi'nin "Roadmix Yama ve Sathi Kaplama Asfalt Yol Yapımı" adlı ihalesini de 2 milyon 831 bin 380 lira bedelle kazandı.
*31 Aralık 2020'de açılan "Kilitli Parke Taşı İle Döşeme Tamiratı Yapım İşi" ihalesine yine tek geçerli teklifi veren Aslan Yol oldu. Tutar; 603 bin 200 lira.
*Edremit Belediyesi'nin 19 Nisan 2021 tarihinde açılan "Kilitli Beton Parke Taşı ve Kırmızı Renk Beton Bordür Yapımı" işinin kazananı da değişmedi. İhalenin tutarı 3 milyon 621 bin 826 lira.
BAKANLIK İNCELEYECEK
Yine milyonlarca liralık ihaleler parça parça bölünerek doğrudan temin yoluyla aynı firmaya verildi. Edremit Belediyesi içerisinde yaşanan ihale krizinin ardından İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlığın konuyla ilgili inceleme başlatmak üzere müfettiş görevlendirdiği bildirildi.
ELEDİYE: ADAMLAR GELMİŞ ALMIŞLAR
Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici; Sabah'a yaptığı açıklamada, "İhaleler açık yapılıyor, adamlar gelmiş almış. Bu ihaleleri, Destek Hizmetleri Müdürlüğü yapıyor. İhaleye bazen katılım oluyor bazen olmuyor" ifadelerini kullanırken, Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Engin Yıldız ise "İhale dosyası, teknik şartnamesiyle hazırlanarak harcama yetkilisinden gelir. O ihalelerin harcama yetkilisi de Fen İşleri Müdürlüğü'dür" dedi.
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