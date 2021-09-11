Büyükçekmece'de kargo firmasının deposuna sahte alkol baskını
İstanbul Büyükçekmece'de kargo firmasının deposuna piyasaya sahte alkol sürüldüğü gerekçesiyle polis tarafından baskın düzenlendi. Baskın sonucu; 4 bin 525 litre alkollü sıvı, 620 alkol kiti, 47 bin 500 alkol etiketi, 145 bidon kapağı, 4 derece ve 1 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi. Operasyonda kargo firmasına ait depoda çalışan 6 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül Salı günü bir kargo firmasının Büyükçekmece'de bulunan deposunda çok miktarda sahte alkol bulunduğu ve piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, kargo firmasının deposuna baskın düzenledi. Baskında, litrelerce sahte alkolün kamyonlarla depoya getirilerek, çalışanlar tarafından bidonlara konduğu ve sahte etiketlerle orijinal süsü verildiği tespit edildi.
Firma çalışanlarının yakalanmamak için de sahte alkol kutularının üzerine kargo firmasının etiket ve logolarını yapıştırdıkları belirlendi.
Çalışanların alkol siparişlerini, firmaya ait araçlarla kargo dağıtımı yapılıyormuş gibi piyasaya sürdükleri öğrenildi. Operasyonda kargo firmasının deposunda çalışan 6 kişi gözaltına alındı. Aramalarda; 4 bin 525 litre alkollü sıvı, 620 alkol kiti, 47 bin 500 alkol etiketi, 145 bidon kapağı, 4 derece ve 1 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda kargo firmasının deposunda çalışan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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