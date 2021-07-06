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Son dakika | Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

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Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Son dakika | Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Son dakika haberi...Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden içerek hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Hastanede 2'si entübe 7 kişinin tedavisi devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki zehirlenmesi sonucu tedavi altına alınanlardan 2'si daha yaşamını yitirdi.

İlçede sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak tedavi görenlerden Ahmet A. (60) ve Vedat B. (20) hayatını kaybetti.

Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. İki hafta önce ilçedeki hastanelere başvuran 29 kişiden 6'sının ise tedavisi sürüyor.

Zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, 1 tona yakın sahte içki ele geçirilmişti.

İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sahte içkiden ölenlerin sayısı arttı SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI

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