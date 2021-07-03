İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirildi

Aramalarda, ünlü markalar birebir taklit edilerek üretilen, profesyonel kişilerce "Bandrollü Ürün İzleme Sistemi" ile yapılacak kontrollerle sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde piyasaya sürülmeye hazır şişelerde 950 litre cin, 5 bin 950 litre viski, 1100 litre votka olmak üzere toplam 8 bin litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edilen şüpheliler S.T. ile G.Ş. gözaltına alındı.