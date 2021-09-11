Rıza Bey Apartmanı davası sanıklarından skandal savunma: İmzayı prosedür gereği attım
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin davada savunma yapan tutuklu sanıklar binanın betonarme statik proje müellifi ile sürveyanı, inşaata hiç gitmediklerini ifade etti. "İnşaatı nasıl yaptılar bilmiyorum." diyerek kendini savunan binanın statik betonarme proje müellifi tutuklu sanık T.P, ""İnşaata hiç gitmedim, müteahhidi tanımam. Fenni mesul diye sorumlu bir arkadaş vardı. İmzaladık projeyi verdik." dedi. "İmzayı prosedür gereği attım" diyen tutuklu sanık inşaat sürveyanı D.K da, "Hiç inşaat alanına gitmedim. İnşaat ruhsatı için müracaat ediliyordu. Belediye zorunlu tutuyordu. Sürveyan kısmını imzalamak durumunda kaldım. Birinin isminin yazılması gerekiyordu." diyerek kendini savundu.
İzmir'de 30 Ekim 2020'de yıkılan binalarla ilgili soruşturmaların ardından açılan davalar kapsamında en fazla ölümün yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin davada skandal savunmalar geldi.
Haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan 4'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına, 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.
Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada savunma yapan tutuklu sanık, statik betonarme proje müellifi ve inşaat mühendisi T.P, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Bina için 1993 yılında kanunlara uygun şekilde inşaat ruhsatı alındığını ve sorumluluğun müteahhit, sürveyan ve fenni mesulde olduğunu savunan T.P, inşaatı kontrol etmek gibi bir sorumluluğu olmadığını iddia etti.
"1999 VE 2005 DEPREMİNDE HASAR ALMASINA RAĞMEN GEREĞİ YAPILMADI"
T.P, şunları söyledi:
"Yıkıldığını izlediğimde zemin kattan yıkılmaya başladığını gördüm. Binanın üzerinde, projesine uygun olmadan yapılan ve ek yükler getiren balkon kapatmaların olduğunu gördüm. Bunlar tehlikeli olabilir. Ciddi inşaat hataları var. Yıkılmasındaki sebep, binanın 1999 ve 2005 depreminde hasar almasına rağmen gereği yapılmaması. Suçlu olmadığımı düşünüyorum."
"İNŞAATI NASIL YAPTILAR BİLMİYORUM"
Binanın 27 yıl önce yapıldığını, o dönemde fay hattı ile ilgili bilgilerinin olmadığını, deprem yönetmeliğinin de çok farklı olduğunu anlatan T.P, savunmasını şöyle sürdürdü:
"Yaptığım projenin uygulamasıyla ilgili bir kontrol yapmadım, böyle bir talep de gelmedi. Fenni mesul diye sorumlu bir arkadaş vardı. İmzaladık projeyi verdik, inşaatı nasıl yaptılar bilmiyorum. O dönemdeki kanunlara göre fenni mesul sorumludur. İnşaata hiç gitmedim, müteahhidi tanımam. İnşaat ruhsatı alındığını bile bilmiyordum. İnşaat Mühendisleri Odasının da mesul olduğunu düşünüyorum."
Bir müşteki avukatının "İnşaatın projeye uygun yapılmadığını görüp uyarsaydınız sonuç farklı olur muydu?" sorusuna sanık T.P, "3 bin proje hazırlamışımdır. Hepsini kontrol etme imkanım yoktur. O inşaatın fenni mesulü, müteahhidi vardır. Telefonum hep açıktır. Sorsalardı." yanıtını verdi.
Bu sırada bir müşteki avukatı, "Proje çizilmiş, atılmış ortaya. Herkes sorumluluğu birbirine atıyor. Sorumluluk kimde? O tarihte yapı denetim firmaları yoksa kimler denetliyordu?" ifadelerini kullandı.
Tutuklu sanık sürveyan D.K. ise internetten baktığında "sürveyan" kelimesinin anlamının "en alt düzeydeki teknik eleman olduğunu, inşaatın yalnız iş güvenliği ve düzenini sağlayan kişi olduğunu" gördüğünü söyledi.
Çalıştığı inşaat şirketinde zaman zaman mimari proje çizimine de yardım ettiğini ifade eden D.K. "Ofis içi çalışıyordum. Hangi kanun ve yetkiyle gözetmenim ben. Hiç inşaat alanına gitmedim. İnşaat ruhsatı için müracaat ediliyordu. Belediye zorunlu tutuyordu. Sürveyan kısmını imzalamak durumunda kaldım. Birinin isminin yazılması gerekiyordu. Şantiyeye hiç gitmedim. İmzayı prosedür gereği attım." dedi.
Müşteki avukatları, D.K'nin savunmasından sonra inşaatı yapan şirket hakkında tüm avukatların katılımıyla suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi.
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan ve en fazla can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı PGM son dakika: 2021 Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta!
- Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon (65. bölüm) fragmanı yayınlandı mı?
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? Yurt ücretleri...
- ÖSYM takvimi: DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS kayıtları ne zaman?
- 18 yıl sonra seyirciyle buluşacak! İlk fragman yayınlandı! Matrix 4 ne zaman vizyona girecek?
- AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? 2021-2022 AÖL açık lise 1. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman?
- Açıklanıyor... 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?
- 10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım aylığı yatan iller hangileri? Güncel liste...
- YKS ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa atama kurası başvuru nereden, nasıl yapılır?
- Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS sonucu nereden, nasıl sorgulanır?
- YKS 2021 ek tercihleri ne zaman? 2021 üniversite ikinci tercih kontenjan sayıları açıklandı mı?