Gümülcine’nin seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif’e Yunan zulmü: Gözdağı vermek için sürekli davalar açıyorlar

31 YILDIR MAHKEMELERDE

Makam gaspı müftü olmadığın halde müftü gibi davranmaktır. Bize bu suçu isnat ediyorlar. Diğer bütün din adamları istediği gibi giyinirken ben cübbeyle gezdim diye makam gaspı suçu işlediğimi öne sürüyorlar. Burada müftüler halk tarafından seçilir. Buna rağmen Yunanistan hala bizi tanımıyor. Seçilmiş müftülere gözdağı vermek, korkutmak için sürekli davalar açıyorlar.