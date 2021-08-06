CHP’de Soyer ticareti! Karısı satıyor kocası alıyor: İhale yağmuruna tuttu





TEK TEKLİF

Neptün Soyer'li Köy Kop daha önce de İzmir Büyükşehir Blediyesine 21 Ocak 2021'de 20 milyon 600 bin 020 liralık süt alımı gerçekleştirmişti. Soyer'in eşinden aldığı süt alımları bununla da sınırlı kalmamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 Ocak 2020 tarihinde 12 milyon 100 bin, 20 Temmuz 2020 tarihinde de İzmir Köy Koop'tan 5 milyon 163 bin 500 liralık süt alımı gerçekleştirmişti. Alımların hepsinin de 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3-a maddesi üzerinden ihale ilanına çıkılmaksızın doğrudan yapılması dikkat çekmişti. Her üç alımda da teklif sayısının sadece Köy Koop'la sınırlı kalması ve alımların tamamının hiçbir eksiltme olmadan kuruşu kuruşuna belediyenin belirlediği muhammen bedel üzerinden yapılmış olması bu kadar da olmaz dedirtmişti.