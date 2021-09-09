Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sadece 14 il kaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından Ağrı'nın düşük riskli iller arasına girdiğinin müjdesini vererek haritada Sarı ve Turuncu risk grubunda sadece 14 il kaldığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Ağrı'nın haritada renginin Mavi olmasıyla birlikte risk grubunda sadece 14 il kaldığının müjdesini verdi.
BAKAN KOCA: SADECE 14 İL KALDI
Sağlık Bakanı Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"AĞRI, bugün %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Mavi illerimiz arasında! Turuncu ve Sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Covid-19'a karşı, tüm illeriyle Mavi bir Türkiye Risk Haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun!"
AĞRI, bugün %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Mavi illerimiz arasında! Turuncu ve Sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Covid-19'a karşı, tüm illeriyle Mavi bir Türkiye Risk Haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021