Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sadece 14 il kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Ağrı'nın haritada renginin Mavi olmasıyla birlikte risk grubunda sadece 14 il kaldığının müjdesini verdi.

BAKAN KOCA: SADECE 14 İL KALDI

Sağlık Bakanı Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AĞRI, bugün %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Mavi illerimiz arasında! Turuncu ve Sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Covid-19'a karşı, tüm illeriyle Mavi bir Türkiye Risk Haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun!"