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AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis’in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Nergis, sağlık durumuna ilişkin son durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu.

Nergis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testimin pozitif çıkması sebebiyle süreci evde istirahatle, ilaç tedavisiyle geçirmekteyim. Aşılarımı yaptırmış olmam sebebiyle çok şükür sıkıntısız geçmektedir. Rabb'im bütün hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

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