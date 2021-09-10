AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
GÜNDEM ahaber.com.tr
AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Nergis, sağlık durumuna ilişkin son durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu.
Nergis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testimin pozitif çıkması sebebiyle süreci evde istirahatle, ilaç tedavisiyle geçirmekteyim. Aşılarımı yaptırmış olmam sebebiyle çok şükür sıkıntısız geçmektedir. Rabb'im bütün hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.
Covit 19 testimin pozitif çıkması sebebiyle süreci evde istirahatle, ilaç tedavisi ile geçirmekteyim.— Hülya Atçı Nergis🇹🇷 (@NergisAtci) September 9, 2021
Aşılarımı yaptırmış olmam sebebi ile çok şükür sıkıntısız geçmektedir.
Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin. pic.twitter.com/SiZu5G4jDm