AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis’in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Nergis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testimin pozitif çıkması sebebiyle süreci evde istirahatle, ilaç tedavisiyle geçirmekteyim. Aşılarımı yaptırmış olmam sebebiyle çok şükür sıkıntısız geçmektedir. Rabb'im bütün hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

Covit 19 testimin pozitif çıkması sebebiyle süreci evde istirahatle, ilaç tedavisi ile geçirmekteyim.

Aşılarımı yaptırmış olmam sebebi ile çok şükür sıkıntısız geçmektedir.

Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin. pic.twitter.com/SiZu5G4jDm