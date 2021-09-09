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Son dakika: Başkan Erdoğan yarın Kahramanmaraş'ta gençlerle buluşacak! 1,7 milyar liralık projelerin açılışını yapacak

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Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan yarın Kahramanmaraş’ta gençlerle buluşacak! 1,7 milyar liralık projelerin açılışını yapacak

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kahramanmaraş'a geliyor. AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı katılacak olan Erdoğan, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gençlerle de buluşacak. Öte yandan halka hitap edecek olan Başkan Erdoğan, 1,7 milyar liralık projelerin açılışını yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Temmuz'da gerçekleştireceği ancak Antalya'da çıkan orman yangınları nedeniyle iptal edilen Kahramanmaraş ziyareti, yarın gerçekleşecek.

Erdoğan, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında ilk olarak saat 14.00'te Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.


1,7 MİLYAR LİRALIK PROJELERİN AÇILIŞINI YAPACAK
Başkan Erdoğan, toplantının ardından saat 16.00'da Milli İrade Meydanı'nda halka hitap edecek. Erdoğan, konuşmanın ardından yatırım bedeli 1,7 milyar lira olan 106 projenin açılışını yapacak.

Erdoğan, saat 18.30'da da 81 ilden gelecek gençler ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde bir araya gelecek. Bu arada program nedeniyle müze, yarın sivil girişlere kapalı olacak.

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