PCR testi nedir, nasıl yapılır? PCR testi ne kadar, ücretli mi ücretsiz mi yapılır? Hangi durumlarda zorunlu…
Gündemde yoğun bir şekilde PCR testi nedir, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PCR testi zorunluluğunun 6 Eylül Pazartesi itibariyle başladığını, hangi durumlarda ve kimler için geçerli olduğuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişme üzerine aşı olmayan vatandaşlar PCR testi ne kadar, ücretli mi ücretsiz mi yapılır? Sorusunun yanıtını merak eder oldu. İşte ayrıntılar…
PCR testi nedir, nasıl yapılır? PCR testi ne kadar, ücretli mi ücretsiz mi yapılır? Hangi durumlarda zorunlu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından Bazı Faaliyetler İçin "PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Aşısını olmayan vatandaşlar bu konu hakkındaki detayları merak eder oldu. İşte ayrıntılar...
PCR TEST SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı doğrultusundan oluşturulan koronavirüs test neticeleri 1-3 gün içinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma esnasında size verilebilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla eş güdümlü ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız programı ile neticeler görüntüleniyor.
Kovid-19 test neticelerina e-Nabızdan öğrenilirken, süreğen hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi..
İnfluenza aşısı risk kümeleri da e-Nabız'dan öğrenilebiliyor, ilaveten reçete ve ilaç verileri de gene sistemde yer alıyor..
Sağlık Bakanlığından oluşturulan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test neticelerina e Nabız programından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
PCR TESTİ NE KADAR?
PCR testleri devlet hastanelerinde ve test yapan tüm sağlık kurumlarında yaptırılabilecek. Test işlemi işyerlerinin kendi bünyesinde de yapılabiliyor.
Devlet hastanelerinde yapılması durumunda testler ücretsiz olacak. Özel hastanelerde ise 250 TL karşılığında vatandaşlar test yaptırabilecek.
Öncelikle işveren, çalışanının aşı olup olmadığını veya aşılarını tamamlayıp tamamlamadığını kişisel verilerin korunması kuralına göre çalışandan talep edecek ki, HES kodu ve aşı kartıyla bu durum zaten işyerlerinin çoğunluğunda talep edilebiliyor.
Sonrasında işveren, aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış işçileri, işyerinde karşılaşabilecekleri risk ve tedbirler konusunda yazılı olarak bilgilendirecek.
Bu bilgilendirme sonrası işveren, aşı olmayan işçilere, kovid-19 tanısı konması durumunda iş ve sosyal güvenlik yasası açısından karşılaşacakları sonuçları da ayrıca bildirmekle yükümlü.
PCR TESTİ NASIL YAPILIR?
Hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile örnek alınır. Alınan sürüntü örnekleri virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvılar içerisinde testin yapılacağı yetkili laboratuvara ulaştırılır. Örnekler PCR yöntemiyle incelenir ve sonuç raporu oluşturulur. Antikor testi kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yöneliktir.
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