09 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile telefonda görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, kardeş Tacikistan'ın bağımsızlığının 30. yılını tebrik ederek, bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olarak, Tacikistan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA