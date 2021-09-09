Son dakika: Başkan Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile telefonda görüştü
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Başkan Erdoğan, görüşmede, kardeş Tacikistan'ın bağımsızlığının 30. yılını tebrik ederek, bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olarak, Tacikistan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.