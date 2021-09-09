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Son dakika: Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

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Giriş Tarihi: 09.09.2021
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Son dakika: Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Gana Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton, İsviçre Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başka Erdoğan, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov'u da kabul edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton'u kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Ashietey-Odunton, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi ve heyeti, daha sonra Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

İSVİÇRE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ RUCH'U KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Jean Daniel Ruch, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.


Büyükelçi Jean Daniel Ruch'un ve heyetinin Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekinildi.


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