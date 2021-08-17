CHP’li Tunç Soyer’den Millet İttifakı açıklaması: HDP ve İYİ Parti’ye aynı mesafedeyim

İTTİFAKLAR SEÇİMLE BİTTİ

"Hakikaten başarılı bir işbirliği zeminimiz var. Ve gayet uyumlu birlikteliğimizi sürdürüyoruz." diyen Soyer, "İttifaklar, resmi ya da gayri resmi destekler benim için seçimin bittiği gün sonra erdi." dedi.

Soyer, "İstanbul ve Ankara gibi CHP belediyelerinin aksine HDP ile birliktelik konusunda açık sözlü olmak konusunda hiç imtina etmediniz, mitinglerde birlikte fotoğraf verdiniz. Millet İttifakı'ndaki ortağınız İYİ Parti'nin de HDP'ye yönelik tavrını da biliyoruz. Bu Millet İttifakı'nda İzmir yerelinde bir gerilim yaratmıyor mu?" sorusuna yanıt verdi.