CHP'li Tunç Soyer'den Millet İttifakı açıklaması: HDP ve İYİ Parti'ye aynı mesafedeyim
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer HDP ile düzenlenen ortak mitinge yönelik flaş açıklamalarda bulundu. Soyer kurulan ittifakların kendisi için seçimin bittiği gün sona erdiğini ifade ederken İYİ Parti ve HDP'ye aynı mesafede olduğunun altını çizdi.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçen ay HDP ile düzenlenen ortak mitinge ilişkin açıklamalarda bulundu. Soyer İYİ Parti ile son derece yakın ilişkiler içinde oldukları da ifade etti.
İTTİFAKLAR SEÇİMLE BİTTİ
"Hakikaten başarılı bir işbirliği zeminimiz var. Ve gayet uyumlu birlikteliğimizi sürdürüyoruz." diyen Soyer, "İttifaklar, resmi ya da gayri resmi destekler benim için seçimin bittiği gün sonra erdi." dedi.
Soyer, "İstanbul ve Ankara gibi CHP belediyelerinin aksine HDP ile birliktelik konusunda açık sözlü olmak konusunda hiç imtina etmediniz, mitinglerde birlikte fotoğraf verdiniz. Millet İttifakı'ndaki ortağınız İYİ Parti'nin de HDP'ye yönelik tavrını da biliyoruz. Bu Millet İttifakı'nda İzmir yerelinde bir gerilim yaratmıyor mu?" sorusuna yanıt verdi.
İYİ PARTİ VE HDP'YE AYNI MESAFEDEYİM
İYİ Parti, HDP arasındaki dengeler meselesinin kendi meselesi olmadığına vurgu yapan Soyer, "Ben belediye başkanı olarak hiçbir parti ayırmaksızın hiçbir siyasal görüş farklılığı düşünmeden, herkese aynı mesafede durarak, aynı hizmeti üretmek mecburiyetindeyim." diye konuştu.
İzmir'de bu duruşunu devam ettireceğini söyleyen Soyer, İYİ Parti'ye de HDP'ye de aynı mesafede olduğunu vurguladı.
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