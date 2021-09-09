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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan heyecanlandıran paylaşım: Saat 18.00'de...

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Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan heyecanlandıran paylaşım: Saat 18.00’de...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18.00’de, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18.00’de buluşmak üzere." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün" sözlerine yer verdi.

18.00'de bir açıklama yapacağını duyuran Koca, "Rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında" dedi.

8 EYLÜL VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 262 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 914 de yeni vakanın olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 8 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 914 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 263 oldu.

Bir günde toplam 308 bin 437 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 103 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 81,60 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 63,31 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 99 milyon 582 bin 607'e yükseldi.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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