Başörtülü öğretmenlere hakaret eden Can Ataklı'dan skandal savunma

KADEM'DEN AÇIKLAMA

Bu arada duruşma öncesi Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Dernek adına açıklama yapan avukat Müjgan Siyah Çevik, Can Ataklı hakkında 23 Mart 2020'de bir televizyon kanalında, EBA TV'de eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "Halkın bir kesimini, sosyal, sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak" suçundan dava açıldığını hatırlattı. Ataklı'nın davanın ilk duruşmasına katılmadığını, duruşmanın bugüne ertelendiğini belirten Çevik, "KADEM olarak biz de Ataklı hakkında şikayetçi olmuştuk. Davaya katılma talebinde bulunduk." dedi.

Ataklı'nın söz konusu televizyon programında başörtülü bir öğretmene yönelik söylediği sözleriyle toplumun bir kesimine karşı duyduğu, kin, nefret ve ön yargıyı provokatif bir dille ortaya döktüğünü savunan Çevik, "Temel hak ve özgürlükleri tanımayan bir zihniyeti yeniden gündeme taşıma çabasına soyunan Ataklı, inançları gereği giyim tarzından dolayı toplumun bir kesimini nefret söylemleriyle ötekileştirme çabası içine girerek aşağılamıştır." diye konuştu.

Can Ataklı'nın televizyon programında sarf ettiği sözlere işaret eden Çevik, kişi hak ve özgürlüklerini ile dini inançları hiçe sayarak milyonların gözü önünde suç işleyen Ataklı'nın vicdan sahibi herkesi teskin edecek bir ceza ile cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Çevik, KADEM olarak olayın gerçekleştiği ilk günden itibaren konunun yakından takipçisi olduklarını söyledi.