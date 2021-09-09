Milli Savunma Bakanlığı 9 Eylül İzmir’in kurtuluş yıl dönümünü özel video ile kutladı

MSB'nin sosyal medya hesaplarından İzmir'in kurtuluş yıl dönümü nedeniyle 1 dakika 54 saniyelik bir video paylaşıldı.

Tamamıyla Kurtuluş Savaşı döneminde çekilmiş tarihi görüntülerden oluşan videoda, Türk askerinin İzmir'e girişi yer alıyor.

Esir alınan düşman kuvvetlerinin yanı sıra, kaçanların şehri yakıp yıktığı görüntülerin de yer aldığı videoda, Türk askerinin hükümet konağını ele geçirmesi de bulunuyor.

Süvari birliklerinin kordondan geçişi ve hükümet konağındaki Yunan bayrağının indirilerek Türk bayrağının asılması sonrasında ise Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişi yer alıyor.

Görüntülerde, Hükümet Konağı önünde toplanarak sevgi gösterisinde bulunan İzmir halkını selamlayan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan komutanları da tebrik ediyor.

Görüntüler, "Kurtuluş destanının son noktası" yazısıyla tamamlanıyor.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "İzmir Hükümet Konağına şanlı sancağımızın asıldığı, düşmanın denize dökülerek Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandırıldığı 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine de yer veriliyor.

#İzmir Hükûmet Konağına şanlı sancağımızın asıldığı, düşmanın denize dökülerek Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandırıldığı 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.🇹🇷 pic.twitter.com/Ilo6gx9hEF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2021