15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeyi vermesinin ardından 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Yakın zamanda yapılan 20 bin öğretmen atamasının ardından bu haber yüzbinlerce kişiyi heyecanlandırdı ve mutlu etti. Peki 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı’dan (MEB) konuya dair açıklama geldi mi? İşte detaylar…
15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Atanma hayaliyle yanıp tutuşan yüzbinlerce öğretmen adayı bu müjdeli haber sonrasında ayrıntıları araştırmaya başladı. MEB 15 bin ek atamalarına ilişkin tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni öğretmen atamaları yapılacağını açıkladı. Erdoğan, öğretmenlere ve eğitim camiasına müjde vermek istediğini belirttiği açıklamasında şöyle dedi:
"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."
15 BİN EK ATAMA BRANŞ DAĞILIMI KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
15 bin ek atamaya ilişkin kontenjan ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları açıklanmadı. Ancak bir önceki dönem yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları şunlardı;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır
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