Büyükçekmece’de tehlikeli geçiş! Vatandaşlar isyan etti: Yürürken araba çarpacak diye korkuyoruz

"15 METRE KADAR BİZİM SINIRIMIZ"

İsmini açıklamak istemeyen inşaat firması yetkilisi ise zaman zaman kaldırımı kapattıklarını söyleyerek, "İnşaatımız yaklaşık 5-6 aydır sürüyor. İnşaat zaten doğası gereği bazı malzemeler yükleniyor, çalışmalar yapılıyor. Belirli tedbirler alınıp ondan sonra inşaat yapılıyor. Zaten inşaattan 15 metre kadar bizim sınırımız içerisinde. Biz kendi sınırlarımız içerisinde çalışma yapıyoruz. İnşaatın tam önünden de insanlar geçemez. Tehlikeli bir durum oluşur. Bu da bizim için hoş bir şey değil. O yüzden biz güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Kendi sınırlarımız içerisinden çalışma yapıyoruz. Biz vatandaşa geçiş payı bırakıyoruz ama yukarıda söküm ya da tehlikeli bir durum olduğu zaman biz bu sınırı biraz ileri çekiyoruz. Tehlike durumu geçtiği zaman sınırı çekip insanların geçmesini sağlıyoruz. Koyduğumuz konteyner de sınırımızın içerisinde" dedi.

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