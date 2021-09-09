Büyükçekmece'de tehlikeli geçiş! Vatandaşlar isyan etti: Yürürken araba çarpacak diye korkuyoruz
İstanbul Büyükçekmece'de bir bina inşaatı nedeni ile kaldırım kapatılınca yayalar, caddede yürümek zorunda kaldı. Araçların hızlı geçtiği caddede tehlike atlattıkları şikayetinde bulunan Kerem Güreş, "Yolu kapattılar, geçemiyoruz. Yürürken araba çarpacak diye korkuyoruz" dedi.
Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi'nde yapılan binanın inşaatı nedeniyle cadde kenarındaki kaldırım kapatıldı. Kendileri için yürüyecek alan bulamayan yayalar ise araçların hızlı şekilde kullandığı caddenin ortasında yürümek zorunda kalarak tehlike atlatıyor. Caddenin ortasında yürümek zorunda kalan yayaların o anları kameraya yansırken, vatandaşlar tedirgin olduklarını dile getirdi.
"ARABA ÇARPACAK DİYE KORKUYORUZ"
Yolda yürümek zorunda kaldıkları için araba çarpmasından korktuğunu söyleyen Kerem Güreş, "Burada inşaat var. Yolu kapattılar, geçemiyoruz. Yürürken araba çarpacak diye korkuyoruz. Burada herhangi bir kasis yok, set yok. Hızlı geçiyorlar. Yürüyemiyoruz, araba çarpacak diye hep korkumuz var. Bir de buraya gördüğünüz gibi park ediyorlar. Hiç yürüyüş yerimiz kalmıyor" ifadelerini kullandı.
Yoldan geçen bir yaya, "Mecbur oradan geçiyoruz. 7-8 aydır kaldırımız kapalı. Devamlı buradan geçiyoruz ama şikayette de bulunmadık" diye konuştu. Yaya Orhan Şefoğlu ise, "Tedirgin oluyorum. Geçerken o nesne yıkılıp ağıma takıldı mesela, onu kaldırdım. Türkiye'nin her tarafında bu durum var" diye konuştu.
"15 METRE KADAR BİZİM SINIRIMIZ"
İsmini açıklamak istemeyen inşaat firması yetkilisi ise zaman zaman kaldırımı kapattıklarını söyleyerek, "İnşaatımız yaklaşık 5-6 aydır sürüyor. İnşaat zaten doğası gereği bazı malzemeler yükleniyor, çalışmalar yapılıyor. Belirli tedbirler alınıp ondan sonra inşaat yapılıyor. Zaten inşaattan 15 metre kadar bizim sınırımız içerisinde. Biz kendi sınırlarımız içerisinde çalışma yapıyoruz. İnşaatın tam önünden de insanlar geçemez. Tehlikeli bir durum oluşur. Bu da bizim için hoş bir şey değil. O yüzden biz güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Kendi sınırlarımız içerisinden çalışma yapıyoruz. Biz vatandaşa geçiş payı bırakıyoruz ama yukarıda söküm ya da tehlikeli bir durum olduğu zaman biz bu sınırı biraz ileri çekiyoruz. Tehlike durumu geçtiği zaman sınırı çekip insanların geçmesini sağlıyoruz. Koyduğumuz konteyner de sınırımızın içerisinde" dedi.
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