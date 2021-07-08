Büyükçekmece’de tepki çeken yıkım kararı! İzin ve belge olmadan balıkçı restoranı yıkıldı

Hasan Akgün bununla da yetinmedi. Kendisinin imzaladığı ruhsat ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş yapı kayıt belgesi bulunan balıkçı restoranında sabah saatlerinde İBB zabıtası tarafından yıkım çalışması başlatıldı.