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Büyükçekmece’de tepki çeken yıkım kararı! İzin ve belge olmadan balıkçı restoranı yıkıldı

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Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Büyükçekmece’de tepki çeken yıkım kararı! İzin ve belge olmadan balıkçı restoranı yıkıldı

İstanbul Büyükşehir ve Büyükçekmece Belediyesi, balıkçı abla diye bilinen AK Parti Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Zerrin Çağlar'ın ekmek teknesini yıktı. Yıkımın hukuksuz olduğunu söyleyen Çağlar ise suç duyurusunda bulundu.

CHP'li belediyelerin, "kadınlara istihdam olanağı sağlayacağız" vaatleri boşa çıktı. İstanbul Büyükşehir ve Büyükçekmece Belediyesi, balıkçı kadının restoranını yıktı.

Büyükçekmece’de tepki çeken yıkım kararı! İzin ve belge olmadan balıkçı restoranı yıkıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, mayıs ayında yapılan meclis oturumunda, sahildeki balıkçı restoranının sahibi olan AK Parti'li Meclis Üyesi Zerrin Çağlar hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı.

Büyükçekmece’de tepki çeken yıkım kararı! İzin ve belge olmadan balıkçı restoranı yıkıldı

Hasan Akgün bununla da yetinmedi. Kendisinin imzaladığı ruhsat ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş yapı kayıt belgesi bulunan balıkçı restoranında sabah saatlerinde İBB zabıtası tarafından yıkım çalışması başlatıldı.

Büyükçekmece’de tepki çeken yıkım kararı! İzin ve belge olmadan balıkçı restoranı yıkıldı

Alarm sesleri üzerine restorana gelen Zerrin Çağlar ve kızı, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.

Büyükçekmece’de tepki çeken yıkım kararı! İzin ve belge olmadan balıkçı restoranı yıkıldı

Yıkıma tepki gösteren vatandaş şu ifadeleri kullandı: Yıkmaya hakkınız yok. Bir de eşyalarıma zarar veriyorsunuz. Hırsız gibi girerek alarmı bile çaldırıyorsunuz. Mal sahibine haber vermeden yıkım falan yapamazsınız.

Büyükçekmece’de tepki çeken yıkım kararı! İzin ve belge olmadan balıkçı restoranı yıkıldı

Zabıta personeli, Çağlar'a ait restoranı hiçbir resmi gerekçe sunmadan yıktı.

Büyükçekmece’de tepki çeken yıkım kararı! İzin ve belge olmadan balıkçı restoranı yıkıldı

Olay sonrası açıklama yapan AK Parti Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Zerrin Çağlar, hukuksuz yıkım hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Büyükçekmece’de tepki çeken yıkım kararı! İzin ve belge olmadan balıkçı restoranı yıkıldı

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Büyükçekmece’de tepki çeken yıkım kararı! İzin ve belge olmadan balıkçı restoranı yıkıldı

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