Son dakika: MSB açıkladı! Afrin’de terör örgütü PKK-YPG’den kalleş saldırı: 3 ölü 6 yaralı

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı." ifadeleri yer aldı.