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Son dakika: MSB açıkladı! Afrin'de terör örgütü PKK-YPG'den kalleş saldırı: 3 ölü 6 yaralı

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Giriş Tarihi: 05.09.2021 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021
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Son dakika: MSB açıkladı! Afrin’de terör örgütü PKK-YPG’den kalleş saldırı: 3 ölü 6 yaralı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Afrin'de terör örgütü YPG-PKK tarafından bombalı araçla saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Kalleş saldırıda 3 kişi vefat etti, 3’ü çocuk olmak üzere 6 sivi de yaraladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı." ifadeleri yer aldı.

Bakanlığın mesajında ,"Terör örgütü PKK-YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek." denildi.

Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldı.

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