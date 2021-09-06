Son dakika | MSB duyurdu! F-16'lar bomba yağdırdı! 2 PKK'lı terörist daha öldürüldü
GÜNDEM ahaber.com.tr
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Yıldırım Operasyonu bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, şöyle denildi:
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