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Son dakika | MSB duyurdu! F-16'lar bomba yağdırdı! 2 PKK'lı terörist daha öldürüldü

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Yıldırım Operasyonu bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

ÖLDÜRÜLEN PKK'LI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

"Terör örgütü PKK'yı vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu."

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