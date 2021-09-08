Bilim Kurulu yeniden toplanıyor! Türkiye'nin gözü saat 17.00'de! Gündem yerli aşı TURKOVAC ve vakalardaki son durum
Bilim Kurulu, yüz yüze eğitimin başlaması ve koronavirüsle mücadele dönemindeki sıcak gelişmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Saat 17.00'de video konferans yöntemiyle yapılacak kritik toplantıda vakalardaki dalgalı seyir ve yerli aşı TURKOVAC ile ilgili değerlendirme yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Bakan Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.
KORONAVİRÜSTE SON DURUM ELE ALINACAK
Diğer yandan kurulun bir diğer gündem maddesi de korona vakalarındaki dalgalı seyir olacak. Aşılama çalışmalarındaki son durumu da görüşecek olan Bilim Kurulu, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili de değerlendirme yapacak.
2 İL DAHA MAVİ OLDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından, Doğu Anadolu'da mavi illerin sayısının artmaya başladığını açıkladı.
Paylaşımında, "Van'da ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Van'ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı" sözlerine yer verdi.
Mardin'in renginin ise turuncudan sarıya geçtiğini ve aşılanma yüzdesinin 65'in üzerinde olduğuna dikkat çeken Koca, sarı kategorideki gün sayısının ne kadar az olursa o kadar iyi olacağını, Mardin'i mavi iller arasında görmek istediklerini söyledi.
Niğde'nin de ilk doz aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıktığına ve mavi renge geçtiğine işaret eden Koca, "Kararlılığın şehri Niğde'yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler" dedi.
TÜRKİYE'DE İLK "MU" VARYANTI TESPİT EDİLDİ
Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Koca, şu an ilave tedbir getirmeyi düşünmediklerini dile getirdi.
Şu ana kadar 2 kişide "Mu" varyantı tespit edildiğini söyleyen Koca, Türkiye'deki COVID-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasının "Delta" veya "Delta Plus" olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.
VAKA TABLOSU DİKKAT ÇEKTİ
Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük Kovid-19 tablosunu açıkladı. Son 24 saatin verilerine göre 23.638 yeni vaka tespit edildi, 274 kişi hayatını kaybetti.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 402 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,8, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 62,80 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de düne kadar yapılan aşı sayısı toplam 98 milyon 828 bin 646'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 847 bin 51 doz aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Kırklareli, Aydın, Yalova ve Balıkesir olarak açıklandı.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis olarak sıralandı.
"İSTEDİĞİMİZ SONUÇ AŞI VE TEDBİRLERE BAĞLI"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 23 bin 638 ve can kaybının 274 olduğuna işaret ederek "Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" değerlendirmesinde bulundu.
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