Millet İttifakı’nda kazan kaynıyor! Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

HDP ŞART KOŞTU

HDP'nin tutumu da oldukça önemli. HDP ortak aday konusunda CHP ve İYİ Parti ile hemfikir. Ancak HDP eş başkanları tarafından bu aday belirlenirken HDP yönetiminden de görüş alınması gerektiği vurgulanıyor. Diğer tandan olası Millet İttifakı iktidarında eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş başta olmak üzere HDP'lilerin genel afla salıverilmesi, bunun yanında kayyum uygulamalarına son verilmesi gibi HDP'nin şartları var. O şartlardan en önemlisi açık bir şekilde ittifakın içerisinde yer alması. Bu şartlar yerine getirildiğinde HDP Millet İttifakı'nın adayını desteklemeye hazır.''