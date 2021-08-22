Millet İttifakı’nda kazan kaynıyor! Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak benimsemiş görünüyor. Ana muhalefet liderini aday ilan eden bir açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi. Salıcı, "Cumhurbaşkanı olacak kişi, ittifakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu." dedi. İyi Parti cephesinde ise Meral Akşener ısrarı sürüyor.
Milllet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı konusu tekrar gündeme geldi.
CHP'de 3 ismin adaylığı konuşulurken İYİ Parti tarafında da Akşener'in aday olması isteniyor. Millet İttifakı'nda neler oluyor?
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş kulislerde konuşalanlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeşiltaş, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmasına ilişkin kulis bilgilerini şu ifadelerle aktardı:
''CHP, Millet İttifakı'nın lokomotif partisi olduğu için partinin genel başkan yardımcılarından ve grup başkan vekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasının daha doğru olacağı savunuluyor.CHP Genel Başkanı da aylar öncesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık yakmıştı.
CHP'DE CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KRİZİ
Millet İttafakı bileşenlerinin de tamam demesiyle birlikte CHP Genel Başkanı Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Ancak CHP içerisinde farklı düşünen gruplar da var. Bir tarafta Mansur Yavaş'ın aday olmasını isteyenler var, bir tarafta Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için bastıran bir grup var. CHP içerisinde 3 farklı görüşün dillendirildiğini söylemek mümkün.
İYİ Parti cephesine bakacak olursak İP genel parti yardımcılarından da benzer açıklamalar geliyor. İYİ Partililer de Meral Akşener'in daha doğru aday olabileceğini ifade ediliyorlar.
Şu an da bu açıklamalar temenni niyeti taşıyor. İlerleyen süreçte Millet İttifakı bileşenleri bir araya gelip her parti kendi adayını mı çıkaracak yoksa ortak aday mı gösterecek netleşecek.
HDP ŞART KOŞTU
HDP'nin tutumu da oldukça önemli. HDP ortak aday konusunda CHP ve İYİ Parti ile hemfikir. Ancak HDP eş başkanları tarafından bu aday belirlenirken HDP yönetiminden de görüş alınması gerektiği vurgulanıyor. Diğer tandan olası Millet İttifakı iktidarında eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş başta olmak üzere HDP'lilerin genel afla salıverilmesi, bunun yanında kayyum uygulamalarına son verilmesi gibi HDP'nin şartları var. O şartlardan en önemlisi açık bir şekilde ittifakın içerisinde yer alması. Bu şartlar yerine getirildiğinde HDP Millet İttifakı'nın adayını desteklemeye hazır.''
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