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Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? "Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu projesi kaynaklı büyük bir kırılma olacak" Kılıçdaroğlu neden adaylığını açıkladı? Gizli plan ne? Mahmut Övür A Haber'de açıkladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Millet İttifakı’nın 2023 adayı kim olacak? Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu projesi kaynaklı büyük bir kırılma olacak Kılıçdaroğlu neden adaylığını açıkladı? Gizli plan ne? Mahmut Övür A Haber’de açıkladı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakı'nda yaşanan aday tartışmalarını değerlendirdi. Övür, Millet İttifakı'nda ciddi bir kırılmanın yaşanacağını ifade ederken, ittifak içerisinde ilkesel anlamda ciddi farklılıklar olduğunu altını çizdi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesinin bu kırılmada büyük pay sahibi olacağını söyleyen Övür, 2018 seçimlerinde Muharrem İnce'nin aday gösterilmesinin nedenini de canlı yayında açıkladı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu neden adaylığını açıkladı? Millet İttifakı'nın adayını kim nasıl belirleyecek? İmamoğlu ve Akşener'in gizli planı ne? İşte detaylar...

Millet İttifakı'nda aday tartışmaları devam ederken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

MİLLET İTTİFAKI'NDA CİDDİ BİR KIRILMA OLACAK

Şu an aday tartışmaların sürmesini muhalefetin siyaset üretememesine bağlayan Övür, Millet İttifakı'nda ciddi bir kırılmanın yaşanacağını ifade etti. Bu kırılmanın HDP ile yaşanan ilkesel farklılıklar kaynaklı olacağını da söyleyen Övür, HDP'nin de bu durumun farkında olduğunu sözlerine ekledi.

AKŞENER MESELESİ VE İMAMOĞLU PROJESİ

"30 Ağustos akşamı Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na yönelik Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yeni bir kırılmanın miladı olacak. Bu çok sıradan bir övgü olarak bir yaklaşım değil. Bunun arka planına bakınca Akşener meselesi ve İmamoğlu projesini görüyoruz. Bu bir kırılma yaşatacak."

AKŞENER GÜL'Ü İSTEMEDİ

İlkelerin artık ortaya konulması gerek. 2018'de Muharrem İnce'nin aday yapılması bu ilkeleri gösterdi. Demek ki ortada birbirinden farklı ilkeler var. Abdullah Gül'ü aday yapacaklardı, Meral Akşener itiraz etti ve İnce aday oldu. Sonra İnce'yi daha sonra "Saray'a giden CHP'li" diye suçladı ve ihanet etti dedi. Burada derin bir kaotik yapı olduğu çok açık.

HDP ŞİDDET YÜKÜNDEN ARINAMADI

Ne CHP ne İYİ Parti bir rüzgar estirebilmiş ne de HDP üzerindeki şiddet yükünden arınabilmiş hele diğer partiler hiç varlık gösterememiş. Böylesine bir muhalefet bütünü var. Bunların hepsi bir araya gelse kaos, ayrı ayrı çıksalar yine kaos.

İTTİFAKTA HERKES FARKLI YERLERDE

Meral Akşener'in İBB Belediye Başkanı'nı Fatih ilan etmesi başka bir siyasi kırılmaya yol açacak. Sadece HDP üzerinden değil, Meral Akşener-İmamoğlu üzerinden bir kırılma yaşanacak. Mansur Yavaş da kendini bu sürece hazırlıyor. Kemal Bey'de Abdullah Gül gibi bir formül arıyor. Tüm bu hesaplar bozulabilir. Muhalefet sadece laf üzerinden ve söz üzerinden bir konuşmaları var. Konuşup duruyorlar o kadar.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÖNE ÇIKMASINI İSTEMEDİ

Kemal Bey kendi ismini ortaya atarak, daha önceki söyledikleriyle çelişti. Kılıçdaroğlu bir parti genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olmasına hep karşı çıktı. Kemal Bey, İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerinin öne çıkmaması için kendi adını ortaya attı. Bu gerçekçi bir ortaya atılış değildi.

CHP'Lİ SAVAŞ "ADAYI ULUSLARARASI GÜÇLER BELİRLEYECEK"

"İmamoğlu tekrar aday olmazsa İstanbul elden gider" diye de bir korkuları var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş bir açıklama yaptı. "Bu aday belirlemeyi uluslararası güçler belirleyecek" diye. Bu ne demek? CHP ve İYİ Parti dışındaki güçlerin de bu sürece dahil olacak demek.

İMAMOĞLU HİÇBİRİNİ DİNLEMEYECEK

Seçimlere 6 ay kala Kılıçdaroğlu'nu aşan bir gündem olabilir. İmamoğlu mu olacak Mansur Yavaş mı olacak? Buna ne Kemal Bey ne de Meral Hanım karar verecek. O noktaya geldiğimizde İmamoğlu'nun hiçbirini dinlemeyecek. İmamoğlu Akşener'le birlikte CHP ve İYİ Parti'yi de aşan yeni bir formülasyonun içine girecek.

MANSUR YAVAŞ NASIL YAKLAŞACAK?

Bu neye yol açar? CHP içinde başka bir ayrılık olur mu? Bunları göreceğiz. Ayrıca Mansur Yavaş bu olaya nasıl yaklaşacak? Başka bir kaotik yapı da olabilir. Şu an bunları söylemek için erken. Süreç henüz netleşmedi ve kaos devam ediyor.

HDP GÖRMEZDEN GELMEYE ÇALIŞIYOR

Diyarbakır anneleri son yılların en önemli siyasi hareketidir. HDP bunu görmezden gelmeye çalışıyor. Bölgede bu olay büyük karşılık buldu. CHP ile HDP ilişkisi bölgede hiçbir zaman uygun görülmüyor. HDP'nin nasıl bir seyir izleyeceğini bir çok siyasi parametreye bağlayacağız. Şeffaf bir ilişki istiyorlar.

SEÇİM BARAJI 5 OLMALI

Yüzde 5 tartışmaları ortadan kaldıracak bir rakamdı. Yüzde 7 de siyasi partileri rahatlatabilir. Önümüzdeki süreçte bunun yüzde 5'e gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun siyasette çok farklılıklar oluşturacağından emin değilim.

Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’in Millet İttifakı’ndaki planı ne? EKREM İMAMOĞLU VE MERAL AKŞENER'İN MİLLET İTTİFAKI'NDAKİ PLANI NE?

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