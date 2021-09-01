Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? "Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu projesi kaynaklı büyük bir kırılma olacak" Kılıçdaroğlu neden adaylığını açıkladı? Gizli plan ne? Mahmut Övür A Haber'de açıkladı

İTTİFAKTA HERKES FARKLI YERLERDE

Meral Akşener'in İBB Belediye Başkanı'nı Fatih ilan etmesi başka bir siyasi kırılmaya yol açacak. Sadece HDP üzerinden değil, Meral Akşener-İmamoğlu üzerinden bir kırılma yaşanacak. Mansur Yavaş da kendini bu sürece hazırlıyor. Kemal Bey'de Abdullah Gül gibi bir formül arıyor. Tüm bu hesaplar bozulabilir. Muhalefet sadece laf üzerinden ve söz üzerinden bir konuşmaları var. Konuşup duruyorlar o kadar.