Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan GKRY açıklaması: Türk varlığının hazımsızlığının en net göstergesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 'nde öğretmenlere verilen ders kitabından Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatına yönelik açıklamada bulundu. Oktay "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e ve O'nun nezdinde milletimize yapılan bu saygısızlık esasen Rumların Ada'daki Türk varlığına karşı hazımsızlığının en net göstergesidir, kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yetkililerinin ders kitabından Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesine ilişkin, "Atatürk'e ve O'nun nezdinde milletimize yapılan bu saygısızlık, Rumların Ada'daki Türk varlığına karşı hazımsızlığının en net göstergesidir, kınıyorum" dedi.
HAZIMSIZLIĞIN NET GÖSTERGESİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "GKRY yetkililerine, geçmişin omuzlarına yüklediği tarihi mirası ders kitaplarından sayfalar yırtarak silmenin mümkün olamayacağını hatırlatırım. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e ve O'nun nezdinde milletimize yapılan bu saygısızlık esasen Rumların Ada'daki Türk varlığına karşı hazımsızlığının en net göstergesidir, kınıyorum" ifadelerini kullandı.