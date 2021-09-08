09 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç baskısının daha da artacağını iletti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA